Порошенко по телефону переговорил с Андреем Киской

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно отметили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией.

Кроме этого, во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе. Было подчеркнуто важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая президент Словакии Андрей Киска выразил недовольство проектом газопровода "Северный поток-2" и назвал его примером эгоистических экономических интересов.