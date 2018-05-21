Порошенко по телефону переговорил с Андреем Киской

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 21 мая, по телефону переговорил со своим коллегой из Словацкой Республики Андреем Киской.
Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно отметили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией.
Кроме этого, во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе. Было подчеркнуто важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая президент Словакии Андрей Киска выразил недовольство проектом газопровода "Северный поток-2" и назвал его примером эгоистических экономических интересов.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов