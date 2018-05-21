20:32 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100194629:Polishuk

Порошенко по телефону переговорил с Андреем Киской

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 21 мая, по телефону переговорил со своим коллегой из Словацкой Республики Андреем Киской.

Порошенко по телефону переговорил с Андреем Киской

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно отметили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией.

Кроме этого, во время переговоров речь шла о подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе. Было подчеркнуто важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая президент Словакии Андрей Киска выразил недовольство проектом газопровода "Северный поток-2" и назвал его примером эгоистических экономических интересов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Житомирской области сгорела церковь - ФОТО Боевики обстреляли Марьинку, погиб местный житель Нацбанк во вторник продолжил укреплять гривну Президент Украины определил нового члена Совета НБУ
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив