09:57 15.05.2018 | Политика | Новости
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В Ираке на выборах победили шииты

На парламентских выборах в Ираке, которые прошли в воскресенье, 13 мая. победу одержала партия Ас-Сайрун шиитского лидера Муктада ас-Садра.

В Ираке на выборах победили шииты

Как сообщает Reuters, на выборах проголосовало более десяти миллионов иракцев. При этом составила 44,5%.

Таким образом, на втором месте по результатам голосования оказалась партия лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, поддерживаемого Ираном. На третьем месте оказалась партия премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Издание также напоминает, что Садр является противником Соединенных Штатов Америки и Ирана. Предварительные результаты основаны на обработанных бюллетенях более 91% проголосовавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 мая в Ираке во время проведения парламентских выборов боевики ИГ совершили несколько нападений. Нападения произошли на востоке Ирака в провинции Дияла. В частности, четыре снаряда упали в центре города Абу-Сайда, два из которых разорвались возле избирательного участка, в результате чего четыре человека получили ранения.


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