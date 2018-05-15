В Ираке на выборах победили шииты

Как сообщает Reuters, на выборах проголосовало более десяти миллионов иракцев. При этом составила 44,5%.

Таким образом, на втором месте по результатам голосования оказалась партия лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, поддерживаемого Ираном. На третьем месте оказалась партия премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Издание также напоминает, что Садр является противником Соединенных Штатов Америки и Ирана. Предварительные результаты основаны на обработанных бюллетенях более 91% проголосовавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 мая в Ираке во время проведения парламентских выборов боевики ИГ совершили несколько нападений. Нападения произошли на востоке Ирака в провинции Дияла. В частности, четыре снаряда упали в центре города Абу-Сайда, два из которых разорвались возле избирательного участка, в результате чего четыре человека получили ранения.