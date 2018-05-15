В Ираке на выборах победили шииты

На парламентских выборах в Ираке, которые прошли в воскресенье, 13 мая. победу одержала партия Ас-Сайрун шиитского лидера Муктада ас-Садра.
Как сообщает Reuters, на выборах проголосовало более десяти миллионов иракцев. При этом составила 44,5%.
Таким образом, на втором месте по результатам голосования оказалась партия лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, поддерживаемого Ираном. На третьем месте оказалась партия премьер-министра Хайдера аль-Абади.
Издание также напоминает, что Садр является противником Соединенных Штатов Америки и Ирана. Предварительные результаты основаны на обработанных бюллетенях более 91% проголосовавших.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 мая в Ираке во время проведения парламентских выборов боевики ИГ совершили несколько нападений. Нападения произошли на востоке Ирака в провинции Дияла. В частности, четыре снаряда упали в центре города Абу-Сайда, два из которых разорвались возле избирательного участка, в результате чего четыре человека получили ранения.
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