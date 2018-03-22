15:36 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сестра Савченко рассказала, что она была готова сесть в тюрьму

В четверг утром, 22 марта, Народный депутат Украины Надежда Савченко привезла в Верховную Раду с собой личные вещи, которые ей могут понадобиться в тюремной камере.

Сестра Савченко рассказала, что она была готова сесть в тюрьму

Об этом сообщила сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера в интервью украиснким СМИ.

По словам сестры, Надя в основном собирала вещи разрешены без металла, а также шнурков. В частности, эта сумка лежала у меня в машине, подчеркнула родственница.

Она также заявила, что накануне народные депутаты говорили, что не будут голосовать за представление относительно Савченко.

"Вчера все мне говорили, что будут голосовать красными кнопками (против), а сегодня проголосовали зелеными (да)... По идее должен быть суд с меры пресечения", - добавила Вера Савченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов в Киеве, самостоятельно покинула здание парламента и встретилась со своей сестрой и мамой у здания гостиницы "Киев". Савченко пыталась успокоить своих родных, особенно мать, которая просила свою дочь "только прошу - выживи".


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