Сегодня состоится заседание Совбеза ООН

Постпред Швеции в ООН Улаф Скоог считает, что переговоры по поводу гуманитарных поставок в наиболее постраждалыесирийские города должны закончиться успешно.



Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби утверждает, что по сирийскому вопросу в Совбезе уже давно нет определенной стратегии решения, однако стороны близки к наработке дорожной карты выхода из конфликта.



Постпред США Никки Хейли протестует против того, что Москва продолжает блокировать заседание, так как множество людей в Сирии нуждается в предоставлении гуманитарной помощи, так как боевики, по мнению руководства России, не будут придерживаться международных норм.



Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Совбез ООН провел консультации по ситуации в Сирии.