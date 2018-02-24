13:55 24.02.2018 | Политика | Новости
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Сегодня состоится заседание Совбеза ООН

Сегодня, 24 февраля представители стран-членов Совбеза ООН попробуют проголосовать за принятие новой резолюции по Сирии. Об этом передает DW.

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН

Постпред Швеции в ООН Улаф Скоог считает, что переговоры по поводу гуманитарных поставок в наиболее постраждалыесирийские города должны закончиться успешно.

Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби утверждает, что по сирийскому вопросу в Совбезе уже давно нет определенной стратегии решения, однако стороны близки к наработке дорожной карты выхода из конфликта.

Постпред США Никки Хейли протестует против того, что Москва продолжает блокировать заседание, так как множество людей в Сирии нуждается в предоставлении гуманитарной помощи, так как боевики, по мнению руководства России, не будут придерживаться международных норм.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Совбез ООН провел консультации по ситуации в Сирии.

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