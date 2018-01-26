Польский президент призвал Россию оставить Украину в покое - ФОТО

Отмечается, что президент Польши принял участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". В тот момент Дуда заявил, что нужно требовать от России уважения к международному законодательству.

"Нам нужно попытаться держать баланс. Потому что это наш сосед. Но нужно требовать уважения к международному законодательству. Не только в Европе, а во всем мире", - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз должен сохранить открытыми двери для новых стран-членов. Поскольку, это может действительно послужить гарантией лучшего будущего для ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Укрианы Петр Порошенко хочет создать новую "коалицию" в результате постоянной агрессии от российского государства. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления на экономическом форуме в Давосе.