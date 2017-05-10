13:20 10.05.2017 | Политика | Новости
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Литва намерена отгородится от России забором

Власти Литвы приняли решение выстроить ограждение на границе с Россией.

Литва намерена отгородится от России забором

Длина забора составит почти 45 километров. Строительство обойдется 1,3 миллионов евро. Как сообщает Служба охраны государственной границы Литвы, договор о строительстве забора уже подписан с подрядчиком. Он вступит в силу уже на этой неделе.

Согласно плану, заграждение должно быть возведено к декабрю нынешнего года. При этом все строительные работы будут производится из государственного бюджета.

В ведомстве также рассказали, что на сухопутном участке границы с Калининградской областью будет возведен проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля.

Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана, – отметили в пограничном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сроки завершения строительства " Стены" планируется сдвинуть с 2017 года на 2020. По данным Госпограничной службы Украины инженерное сооружение на российской границе уже выполнено на 10,5%.


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