В Киеве произошел пожар в ресторане - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на среду, 17 октября, в столичном ресторане Grill do Brasil, который находится по адресу бульвар Леси Украинки, 25 произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
На месте инцидента пожарные установили, что площадь пожара составила два квадратных метра. А вероятной причиной возгорания стали угли для гриля.
К счастью, огонь не успел разгореться и крупного пожара удалось избежать. Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания и вынесли тлеющие угли на улицу. Однако помещение заведения было сильно задымлено. Известно, что пострадавших в инцидента нет.
В данный момент причины пожара выясняются.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепропетровской области в жилом дом произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вызов к ним поступил после девяти часов вечера.