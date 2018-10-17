10:19 17.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошел пожар в ресторане - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на среду, 17 октября, в столичном ресторане Grill do Brasil, который находится по адресу бульвар Леси Украинки, 25 произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Киеве произошел пожар в ресторане - ФОТО, ВИДЕО

На месте инцидента пожарные установили, что площадь пожара составила два квадратных метра. А вероятной причиной возгорания стали угли для гриля.

К счастью, огонь не успел разгореться и крупного пожара удалось избежать. Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания и вынесли тлеющие угли на улицу. Однако помещение заведения было сильно задымлено. Известно, что пострадавших в инцидента нет.

В данный момент причины пожара выясняются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепропетровской области в жилом дом произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вызов к ним поступил после девяти часов вечера.


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