В Киеве произошел пожар в ресторане - ФОТО, ВИДЕО

На месте инцидента пожарные установили, что площадь пожара составила два квадратных метра. А вероятной причиной возгорания стали угли для гриля.

К счастью, огонь не успел разгореться и крупного пожара удалось избежать. Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания и вынесли тлеющие угли на улицу. Однако помещение заведения было сильно задымлено. Известно, что пострадавших в инцидента нет.

В данный момент причины пожара выясняются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепропетровской области в жилом дом произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вызов к ним поступил после девяти часов вечера.