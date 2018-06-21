Салон залит кровью: на трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с легковым автомобилем - ВИДЕО

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook.

Как утверждают очевидцы аварии, весь салон легкового автомобиля залит кровью. В результате инцидента пассажиров эвакуировали спасатели и "Скорая".

По словам сотрудников правоохранительных органов, в данное время все причины и последствия ДТП выясняются. Кроме того, сейчас на месте работают следователи, спасатели ГСЧС и врачи скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве маршрутка сбила пешехода. В результате аварии 81-летний пешеход скончался на месте происшествия.