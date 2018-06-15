Полиция квалифицирует взрыв в Киеве как теракт

Отмечается, что есть несколько версий взрыва, который накануне произошел на улице Чернобыльской. По словам главы полиции, есть подозрения, что кто-то заложил взрывное устройство в автомобиль.

Возможность теракта тоже рассматривается и в этом направлении полиция сотрудничает со Службой безопасности Украины.

Кроме того, учитывается озвученная министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым версия, что взрывное устройство в авто оставил владелец, чтобы предупредить ограбление.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Волге", из-за взрыва в которой в Киеве в четверг, 14 июня, пострадали четверо детей, скорее всего отреагировала установка взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины.

По его словам, дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открывают бардачок и раздается взрыв.