15:30 15.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция квалифицирует взрыв в Киеве как теракт

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко назвал версии взрыва в Киеве, который произошел вчера, 14 июня 2018 года. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Полиция квалифицирует взрыв в Киеве как теракт

Отмечается, что есть несколько версий взрыва, который накануне произошел на улице Чернобыльской. По словам главы полиции, есть подозрения, что кто-то заложил взрывное устройство в автомобиль.

Возможность теракта тоже рассматривается и в этом направлении полиция сотрудничает со Службой безопасности Украины.

Кроме того, учитывается озвученная министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым версия, что взрывное устройство в авто оставил владелец, чтобы предупредить ограбление.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Волге", из-за взрыва в которой в Киеве в четверг, 14 июня, пострадали четверо детей, скорее всего отреагировала установка взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины.

По его словам, дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открывают бардачок и раздается взрыв.


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