14:32 06.02.2018 | Происшествия | Новости
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Войска Асада бомбили по Гуте, погибли 16 мирных жителей - ФОТО

Правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли авиаудар по восточной части района Гута неподалеку от Дамаска.

Войска Асада бомбили по Гуте, погибли 16 мирных жителей - ФОТО

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека.

Сообщается, что во время интенсивных воздушных налетов, от атак пострадали не менее 16 местных жителей, среди которых двое детей.

Руководитель центра Рами Абдель Рахман заявил, что число жертв может возрасти, поскольку многие люди застряли под обломками зданий, а несколько человек из-за ранения находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по сирийскому городу Идлиб правительственная авиация совершила бомбардировку. Сообщается, что в течении текущей ночи ВВС более десятка раз совершали налеты по территории, которая находится подохраной "белых касок" и воюющими сторонома признана зоной деэскалации конфликта.

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