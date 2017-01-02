Пострадавший от выстрела Пашинского мужчина заявил, что политик первым достал пистолет

Его зовут Вячеслав Химикус и он заверил, что народный депутат не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился в грудь. По его словам то, что произошло вечером 31 декабря под Киевом около пяти часов вечера выглядело совсем не как, как рассказал Пашинскин.

Он шел из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. По дороге он наткнулся на заглохший бус и решил ему помочь. Вдруг останавливается иномарка, опускается окно и оттуда говорят: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на…, если есть мужчины – пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все, – рассказал Химикус.

При этом он настаивает н том, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Пострадавший сейчас находится в больнице и утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился на поражение.

Химикус утверждает, что на его простреленных штанах остался след от пороха, что якобы указывает на то, что Пашинский находился рядом с ним в момент выстрела.