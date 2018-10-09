08:42 09.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина стала основным импортером грузинского вина

С начала текущего года Грузия экспортировала около 60 млн бутылок натурального виноградного вина, такие показатели на 13% больше прошлогодних. Что касается пополнения бюджета, то благодаря экспорту он осуществлялся в 53 страны и увеличился до 142 млн долларов. Об этом сообщает Министерство финансов страны.

Украина стала основным импортером грузинского вина

В пятерку основных импортеров грузинского вина входят Украина, с начала 2018 года было поставлено 6 млн 746,6 тыс. бутылок. Также в страны любители грузинских вин входит Китай, Казахстан, Польша и Россия. Далее следуют Латвия, Беларусь, Эстония, Германия, Литва, Киргизия, Япония, Монголия, Туркмения, Канада, Франция и другие страны.

Кроме того, в январе-сентябре этого года Грузия экспортировала в 22 страны 135 млн. бутылок бренди (0,5 литра), что на 19% больше, чем за 9 месяцев 2017 года, выручка от поставок этого напитка составляет 276 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украинские газовые компании возобновили поставку голубого топлива по словацкому маршруту, который был приостановлен с 2 по 6 октября в связи с плановым ремонтом на этом направлении.


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