22:47 30.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что проект бюджета-2019 сохраняет все программы развития

Представленный на прошлой неделе в парламенте проект государственного бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития.

Гройсман заверил, что проект бюджета-2019 сохраняет все программы развития

В нем заложены средства на строительство дорог, поддержку фермеров, инициативы в охране здоровья, а также на энергоэффективность. Об этом в воскресенье, 30 сентября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает "Урядовий портал", цитируя слова главы правительства Гройсман напомнил, что правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3%. "Единственный вопрос, который беспокоит, - вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение, - добавил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабмине анонсировали рост пенсий в 2019 году почти на 20%. Кроме того, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсии военных с 1 января 2019 года вырастут на 25%.


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