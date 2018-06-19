В Украине продолжает расти ВВП

Согласно опубликованным данным, сезонный рост ВВП в стране этой весной увеличился на 0,9 процентов, а по сравнению с I кварталом 2017 года на 3,1 процента. В свою очередь, номинальный ВВП на 2018 год составил 700,4 млрд гривен, а ВВП в расчете на душу населения - 16 537 гривен на человека. Примечательно, что рост потребительского коэффициента увеличился лишь на 0,4 процента.

Рост ВВП за прошлый год по общему показателю составил 2,4 процента, однако, по мнению главы НБУ Валерия Смолия, экономическое развитие не является достаточным, а сезонные колебания продолжают слишком сильно влиять на ликвидность украинской валюты на международном рынке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам года ВВП страны вырастит 3-3,5 процентов. Стимулом для более значительного роста экономики могут служить структурные реформы, которые необходимо проводить в рамках сотрудничества с международными партнерами Украины.