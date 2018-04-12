Нацбанк ожидает очередного транша от МВФ

Об этом сегодня, 12 апреля, в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель главы Комитета по монетарной политике Дмитрий Сологуб.

По его словам, поступления возможны уже в начале третьего квартала текущего года.

Сологуб отметил, что такие расчеты являются техническими. Также НБУ утверждает, что все условия для получения транша будут выполнены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный Фонд приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины. Фонд рассчитывает на сотрудничество с новым руководителем и с возглавляемой им организацией.