15:17 12.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк ожидает очередного транша от МВФ

Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.

Нацбанк ожидает очередного транша от МВФ

Об этом сегодня, 12 апреля, в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель главы Комитета по монетарной политике Дмитрий Сологуб.

По его словам,  поступления возможны уже в начале третьего квартала текущего года.

Сологуб отметил, что такие расчеты являются техническими. Также НБУ утверждает, что все условия для получения транша будут выполнены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный Фонд приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины. Фонд рассчитывает на сотрудничество с новым руководителем и с возглавляемой им организацией.


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