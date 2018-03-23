Франция выделит финпомощь Донбассу

По словам министра, правительство страны будет поддерживать в дальнейшем Украину.

Так, Франция приняла решение оказать финансовую помощь в размере 500 тыс. евро двум неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там.

Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбассе.

Отмечается, что средства будут выделены на реализацию проектов по обеспечению продуктовой безопасности местного населения. Также на проект по восстановлению школы в городе Красногоровка Марьинского района Донецкой области и восстановление резервуаров на водонапорной станции в Попасной Луганской области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис сообщил, что Украине предоставят новый пакет макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро, несмотря на неполное выполнение Украиной требований для предыдущей программы.