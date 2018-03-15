Заробитчане перевели из Польши в Украину около 100 млрд гривен

Об этом он рассказал во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша).

Как утверждает Цихоцкий, в 2016 году было перечислено 8 млрд злотых, а вот в прошлом году уже 13 млрд злотых. Таким образом в 2018 году украинцы привезли в свою страну около 100 млрд гривен. При этом министр Польши считает, что за эти деньги граждане Украины смогли заработать благодаря возможностям, которые предоставляет его государство.

Примечательно, что объем переводов наших людей из Польши постоянно увеличивается. Во II квартале польский центробанк заявлял о 3 млрд злотых, отправленных заробитчанами в Украину. Всего же за девять месяцев 2017 года украинцы перевели из Польши порядка 2,5 млрд. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", не секрет, что украинские граждане не брезгуют сезонными заработками, особенно, что касается жителей западной Украины. Лидерами стран, которые облюбовали украинцы стала Польша и, как ни странно, Россия.

Так, в 2017 году в Польшу выехало 9 990 978 украинцев, в основном это частная поездка - 9 984 130. В Российскую Федерацию выехало 4 376 423 украинцев. На третьем месте Венгрия, которая в прошлом году приняла 4,3 млн украинцев.