20:52 09.03.2018 | Политика | Новости
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Берлин не исключает начало "торговой" войны между США и Европой

Правительство Германии недовольно новыми пошлинами на металлургическую продукцию, которые днями ранее ввел Вашингтон. Об этом на брифинге заявил представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер.

Берлин не исключает начало

По его словам, подобные действия американского руководства могут подорвать годами наработанный баланс внешней торговли между двумя континентами. Европейские государства также намерены отреагировать в "духе Трампа" на подобные действия и ввести аналогичные пошлины.

В министерстве экономики ФРГ уверены, что такие пути протекционистской политики в пользу американского металлургийного бизнеса являются ошибочным вариантов решения перепроизводства на внутреннем рынке. 

Напомним, что Дональд Трамп одобрил указ о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. Однако, не все страны подпадают под указ, вероятно, что Мексика и Канада - партнеры Вашингтона по НАФТА, будут освобождены от выплаты акцизных сборов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США ожидают, что тарифы на сталь и алюминий сократят импорт до уровней, необходимых для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности.


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