Берлин не исключает начало "торговой" войны между США и Европой

По его словам, подобные действия американского руководства могут подорвать годами наработанный баланс внешней торговли между двумя континентами. Европейские государства также намерены отреагировать в "духе Трампа" на подобные действия и ввести аналогичные пошлины.

В министерстве экономики ФРГ уверены, что такие пути протекционистской политики в пользу американского металлургийного бизнеса являются ошибочным вариантов решения перепроизводства на внутреннем рынке.

Напомним, что Дональд Трамп одобрил указ о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. Однако, не все страны подпадают под указ, вероятно, что Мексика и Канада - партнеры Вашингтона по НАФТА, будут освобождены от выплаты акцизных сборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США ожидают, что тарифы на сталь и алюминий сократят импорт до уровней, необходимых для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности.