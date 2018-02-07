Хулиганский рэп Натали Портман собрал 3 млн просмотров - ВИДЕО

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале SNL, который за несколько дней собрал практически 3,5 миллионов просмотров.

Отметим, что в юмористическом видео Портман читает рэп в агрессивном образе и нецензурно ругается. На видео также звезда постает в различных пошлых образах и активно использует нецензурную лексику. К примеру, в одном из эпизодов Натали Портман курит во время родов, в другом убивает из пистолета и угрожает оружием.

Также актриса в костюме из "Звездных войн" в грубых выражениях ответила на оскорбление эпизодов Star Wars. В завершение Портман выбросила в окно телеведущего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик озвучил персонажа мульфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".