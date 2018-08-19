16:18 19.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В центре Киева ливень полностью размыл асфальт - ФОТО

В центре Киева на улице Антоновича провалился асфальт. Об этом передает пресс-служба "Киевпасстранса". 

В центре Киева ливень полностью размыл асфальт - ФОТО

Вчера вечером столицу сильно затопило в районе ул. Эспланадной, напротив торгово-развлекательного центра Gulliver. Глубина затоплен поспевала 70 см. Поток воды был столь сильным, что машины буквально смывало с дороги. Кроме того, очевидцы инцидента сообщают, что в этом же районе прорвало канализацию. 

Стихия добралась и до улицы Антоновича. В результате, в "Киевпасстрансе" вынуждены были поменять маршруты движения автобусов №20 и троллейбусов №12, 40. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вечером 18 августа Киевом прокатился сильный ливень с градом, в итоге центр города на метр погрузился под воду.


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