08:32 01.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в среду до полудня ограничат движение по улице Малокитаевской

В Киеве начиная с семи утра среды, 1 августа, будет частично ограничено движение транспорта по улице Малокитаевской.

В Киеве в среду до полудня ограничат движение по улице Малокитаевской

Тут до полудня на участке от улицы Стратегическое шоссе до проспекта Науки будут проводится ремонтные работы. Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор",

движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанной улицы, чтобы не мешать дорожным работам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.


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