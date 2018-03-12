18:56 12.03.2018 | Киев | Новости
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В середине весны в Киеве пройдет выставка тюльпанов - ФОТО

С 20 апреля по 27 мая все желающие могут посетить фестиваль тюльпанов "Вокруг света" в киевском Печерском ландшафтном парке на территории Певческого поля. Об этом сообщают организаторы выставки в Facebook.

В середине весны в Киеве пройдет выставка тюльпанов - ФОТО

Кроме ярких цветочных экспозиций, у посетителей будет возможность изучать искусство хендмейда на ярмарке, кататься на тбинг-горке длиной в 70 метров и тратить лишнюю энергию в веревочном парке.

Также на территории парка будут проходить другие тематические выставки и праздничные мероприятия, а именно: выставка работ "Ландшафтного дизайна", эко-ярмарка, караоке, мастер-классы, празднование Дня матери и дня Киева.

Весенним гостям Певческого поля будет доступен открытый кинотеатр, вечерняя лаунж-зона, детский парк аттракционов и т.д.

Добираться до места не долго – 15 минут от станции метро "Арсенальная" (ул. Лаврская, 33). Посетителей ждут с десяти утра до девяти вечера. Входной билет взрослым обойдётся в 50 грн, а детям – 25 грн. Для многодетных семей, пенсионеров, участников АТО, инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", мэр Киева представит столицу на международной выставке недвижимости.


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