Аэропорт "Борисполь" восстановил свою работу

Так, аэропорт столицы "Борисполь" уже приступил к своей работе по итогам хакерской атаки на нашу страну. Эти сведения уже сегодня распространили в пресс-службе данного предприятия. Так, на функционирование систем, что имеют отношение к обслуживанию пассажиров, кибератака воздействия не оказала.

Все отвечающие за операционную деятельность системы все так же работают в привычном режиме. Центральное табло по-прежнему информирует пассажиров – говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в аэропорту " Борисполь" пассажиров по причине кибератаки информировали в ручном режиме.