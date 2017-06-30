17:28 30.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Аэропорт "Борисполь" восстановил свою работу

Аэропорт столицы "Борисполь" на данный момент функционирует согласно разработанному плану.

Аэропорт

Так, аэропорт столицы "Борисполь" уже приступил к своей работе по итогам хакерской атаки на нашу страну. Эти сведения уже сегодня распространили в пресс-службе данного предприятия. Так, на функционирование систем, что имеют отношение к обслуживанию пассажиров, кибератака воздействия не оказала.

Все отвечающие за операционную деятельность системы все так же работают в привычном режиме. Центральное табло по-прежнему информирует пассажиров – говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в аэропорту " Борисполь" пассажиров по причине кибератаки информировали в ручном режиме.


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