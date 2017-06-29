11:08 29.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничено движение тяжеловесного транспорта

В Киеве утром, 29 июня 2017 года, ограничили движение тяжеловесного транспорта в связи с повышением температуры воздуха до 28 градусов.

В Киеве ограничено движение тяжеловесного транспорта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Согласно недавно полученным сведениям, движение будет ограничено с 10:00 до 22:00.

"Вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.", - говорится в сообщении.

В связи с этим столичные полицейские будут осуществлять контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице на улице Березняковская вскоре должны ограничить перемещение транспорта.


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