Спорт

Боксеры США не будут выступать на ЧМ-2023: журналисты узнали, в чем причина, и как она связана с РФ

Родион Власов

Федерация бокса Соединенных Штатов решила проявить солидарность с украинцами, и потому приняла соответствующее решение насчет соревнований.

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Об этой информации сообщил Xsport, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что отныне мужские и женские команды не станут принимать участия в чемпионатах мира по боксу в 2023 году. Были так же приведены причины, из-за чего Федерация бокса США решилась на подобные меры.

Одними из ключевых причин были следующими:

  • Работа рефери, а также судей;
  • отсутствие санкционного давления против лиц, что попали в список Макларена;
  • связь с компанией «Газпром»;
  • несоблюдение политики нейтральности по отношению к РФ и Беларуси.

«Хотя спортивные игры и призваны быть в политическом спектре нейтральными, многие боксеры с тренерами, а также другими представителями украинского боксерского сообщества были убиты из-за агрессии России против Украинского государства. В частности, речь идет о трене Михаиле Кореневском, который погиб из-за падания ракеты РФ в жилой дом в январе 2023-го», – сказано в сообщении Федерации.

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