Боксеры США не будут выступать на ЧМ-2023: журналисты узнали, в чем причина, и как она связана с РФ

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил Xsport, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что отныне мужские и женские команды не станут принимать участия в чемпионатах мира по боксу в 2023 году. Были так же приведены причины, из-за чего Федерация бокса США решилась на подобные меры.

Одними из ключевых причин были следующими:

Работа рефери, а также судей;

отсутствие санкционного давления против лиц, что попали в список Макларена;

связь с компанией «Газпром»;

несоблюдение политики нейтральности по отношению к РФ и Беларуси.

«Хотя спортивные игры и призваны быть в политическом спектре нейтральными, многие боксеры с тренерами, а также другими представителями украинского боксерского сообщества были убиты из-за агрессии России против Украинского государства. В частности, речь идет о трене Михаиле Кореневском, который погиб из-за падания ракеты РФ в жилой дом в январе 2023-го», – сказано в сообщении Федерации.

Напомним, Абрамович намерен сделать Украине большой подарок: СМИ раскрыли, о чем идет речь.