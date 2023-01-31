Спорт

Абрамович намерен сделать Украине большой подарок: СМИ раскрыли, о чем идет речь

Родион Власов

Стало известно, что миллиардер из Российской Федерации Роман Абрамович решил по-своему помочь Украине, которая страдает из-за агрессии России.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Абрамович отдаст Украине историческую сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов по продаже «Челси», – написали коротко военные, сославшиеся на западную пресс-службу The Telegraph.

К сожалению, пока неизвестны дополнительные детали. В свою очередь, Абрамович публично не делал никаких конкретных заявлений на камеру. Кроме того, неизвестно о том, когда вышеупомянутые средства официальный Киев вообще увидит. Однако многих людей интересует скорее то, на что пойдут деньги, поскольку речь идет о серьезной сумме, которая способна помочь тысячам жителей страны, которые пострадали из-за военных действий.

Как сообщалось временем ранее, Ермак анонсировал позитивные сигналы со стороны Запада: в ОП сказали, что Киев скоро может получить.

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