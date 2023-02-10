У Зеленского объявили о новом наступлении РФ: Подоляк сказал, что происходит

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Новое наступление россиян уже было начато. В Донецком, а также Луганском регионах идут боевые действия масштабного характера. Все ждали наступления – это и есть оно. Оно уже фактически началось», – сказал советник Ермака.

К счастью, известно, что Вооруженные силы Украины сдерживают врага по целому ряду направлений. Иными словами, оккупанты нигде не прорывают оборону ВСУ, однако самым тяжелым по-прежнему остается Бахмутское направление, где особенно активными до недавнего времени были наемники из ЧВК «Вагнер».

Эксперты, в свою очередь, пока не дают прогнозов насчет будущих успехов ВСУ или ВС РФ. Однако украинцы делают все возможное, чтобы не дать врагу пройти вглубь своей земли.

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