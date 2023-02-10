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У Зеленского объявили о новом наступлении РФ: Подоляк сказал, что происходит

Родион Власов

Один из ключевых функционеров Офиса Президента Михаил Подоляк анонсировал начало активных действий со стороны Российской Федерации в Украине.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Новое наступление россиян уже было начато. В Донецком, а также Луганском регионах идут боевые действия масштабного характера. Все ждали наступления – это и есть оно. Оно уже фактически началось», – сказал советник Ермака.

К счастью, известно, что Вооруженные силы Украины сдерживают врага по целому ряду направлений. Иными словами, оккупанты нигде не прорывают оборону ВСУ, однако самым тяжелым по-прежнему остается Бахмутское направление, где особенно активными до недавнего времени были наемники из ЧВК «Вагнер».

Эксперты, в свою очередь, пока не дают прогнозов насчет будущих успехов ВСУ или ВС РФ. Однако украинцы делают все возможное, чтобы не дать врагу пройти вглубь своей земли.

Напомним, ФСБ дали новое поручение по Крыму: разведка «слила» закрытые документы (фото).

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