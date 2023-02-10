Здоровье

Названы лучшие продукты для печени: врачи сказали, что нужно употреблять каждый день

Родион Власов

Печень является проблемным местом для многих людей из-за ряда факторов, однако здоровье органа можно улучшить благодаря продукции, которая продается почти во всех магазинах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

По информации докторов, лучшими продуктами, поддерживающими здоровье печени, считаются животные источники белка с низким содержанием жиров и высоким содержанием белков.

Для печени особенно полезны песни белковые продукты – курица, индейка, мясо кролика. Кроме того, полезные овощи, фрукты, ягоды, зелень, цельное зерно, в которых содержится много пищевых волокон или клетчатки. Пищевые волокна помогают выводить токсины из организма, что положительно влияет на восстановление печени.

Так же, рекомендуется включить в рацион нерафинированные растительные масла – льняное, подсолнечное, оливковое. Жирные кислоты этих масел способствуют восстановлению функции разных органов.

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