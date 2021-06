Швеция — Украина: где смотреть матч

Матч начнется в 22:00 по Киеву

В заключительном поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против команды Швеции. Подопечные Андрея Шевченко в 22:00 начнут свой поединок против шведов в Глазго.

Именно в этой встрече станет известным последний участник четвертьфинала чемпионата Европы. Победитель противостояний Швеция – Украина сыграет с победителем пары Англия – Германия, пишет УРА-Информ.

В Украине в прямом эфире этот поединок можно будет увидеть на телеканалах Украина и Футбол-1. Также встреча будет доступна и на иностранных телеканалах. Так в Азербайджане поединок покажет телеканал Idman TV, в Беларуси поединок покажет Беларусь 5, в Болгарии — BNT 1, BNT 3, а в Хорватии — HRT 2.

На Кипре матч Швеция – Украина можно будет увидеть на телеканале RIK 2, в Чехии встречу покажет ČT Sport. В Финляндии матч будет доступен на YLE Areena, YLE TV2, в Греции – на ANT1, в Израиле – на Sport 4, в Норвегии — на NRK1, NRK TV, в Польше – на TVP Sport, TVP1, TVP 4K, в Швеции — C More Play, TV4 Sweden, C More Live 4.

