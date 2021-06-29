Политика

Украина продолжит поддерживать белорусов, — Кулеба

Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что народ Беларуси исторически принадлежит к европейской семье народов, несмотря на решение нелегитимной власти выйти из «Восточного партнерства». Исходя из этого — Украина продолжит поддерживать белорусов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

«Можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко», — написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что если нелегитимному главе РБ Александру Лукашенко спустить с рук принудительную посадку самолета Ryanair, в котором находился журналист Романа Протасевича, то он может продолжать нарушать правила. 

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