Донецк под мощным обстрелом: гремит не по-детски

Под обстрелом оказались Петровский район города и микрорайон «Текстильщик»

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Вчера вечером, 28 июня, и сегодня утром, 29 числа, жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, в социальных сетях писали о боевые действия в городе.

По сообщениям в соцсетях под обстрелом оказались Петровский район города и микрорайон «Текстильщик». Местные жители отмечают, что залпы оружия гремели до поздней ночи и продолжились рано утром. Сообщается, что были слышны прилеты, однако на данный момент не сообщается о повреждения домой или другой инфраструктуры, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Всю ночь отдаленные гуп гуп… Утром продолжили бахать бахами», — пишет местный житель.

«Донецк. С Ермиловского ствола бьют в челюсть — пос.ш.Челюскинцев. Слышно: -, через 2 сек +. Завтра почитаем в сводке, что — куда», — отмечает другой житель Донецка.

«6:40—6:58 от Петровки (Петровка с ночи!) до ДАП, монотонно тяжелое», — добавляет участник дискуссии.

«Запад Донецка гремит не по-детски прилеты», — пишет еще один местный житель.

«Сижу с открытым окном на Текстильщике. Такие бахи!!! Громыхало минут 30, сейчас молчат. 23.53», — добавляет житель ОРДО.

Ранее мы сообщали, что между Донецком и Луганском запустят электричку.