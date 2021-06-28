Швеция — Украина: превью и онлайн трансляция

Матч начнется в 22:00 по Киеву

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Сборная Украины в заключительном поединке 1/8 финала Евро-2020 сыграет против команды Швеции. Футболисты из Скандинавии будут фаворитами встречи, но у украинских футболистов также будут шансы на итоговый успех. Шведы вышли первыми из сложной группы, а Украина запрыгнула в последний вагон. Однако вечером в Глазго команды начнут встречу с чистого листа.

Форма команд

Шведы играли на Евро-2020 в группе E. В первом матче представители этой страны сыграли вничью с испанцами 0:0. У футболистов с Пиренейского полуострова было много моментов, но они не сумели их реализовать. Во втором матче шведы скромно обыграли Словакию. Единственный гол с пенальти забил Эмиль Форсберг.

В третьем туре скандинавы играли в Санкт-Петербурге с поляками. В какой-то момент шведы вели 2:0 после двух голов Форсберга. Тогда Роберт Левандовски ответил двумя точными ударами. Однако в конечном итоге победу одержали шведы. Виктор Клаэссон забил гол и установил окончательный счет — 3:2. В итоге Швеция выиграла группу E с семью очками.

Украинцы начали турнир матчем в Амстердаме с голландцами. Хозяева вели по ходу матча 2:0 и контролировали исход встречи, но Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук своими действиями сумели сравнять счет. Однако последнее слово осталось за голландцами, победившими со счетом 3:2. Во второй игре украинцы сумели взять три чока. Подопечные Шевченко обыграли Северную Македонию со счетом 2:1. Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук снова отличились в украинской команде Украину.

В последнем матче группового этапа Украина играла с Австрией. Подопечных Шевченко устраивал и ничейный результат, однако на поле лучшей была Австрия. Австрийцы победили с минимальным счетом и одержали викторию 1:0. Это встреча была одной из самых худших в исполнении украинских футболистов за последнее время.

Судьба выхода Украины в плей-офф решалась, как ни странно, в матче Швеции и Польши. При счете 2:2 были три варианта исхода – если побеждают поляки – Украина вылетает, остается ничья – Украина играет с Испанией, победа Швеции и шведы играют с Украиной в плей-офф. В итоге был реализован третий вариант.

История противостояний

Эти сборные провели в своей истории пять матчей. Четыре раза это были товарищеские встречи. Баланс этих матчей равный. Сборная Украины выиграла один раз. Шведы выиграли также раз, а остальные поединки завершились вничью. Важнейший матч между этими командами состоялся 11 июня 2012 года (на домашнем для Украины Евро-2020). В групповом этапе представители Украины обыграли шведы 2:1. Оба гола за Украину забил Андрей Шевченко. В итоге украинцы и шведы набрали всего по три очка в группе и дальше не прошли.

Кадровая ситуация

У шведского тренера нет проблем с кадровыми ресурсами перед встречей во вторник в Глазго. В его распоряжении, среди прочего, Деян Кулушевски, который подпортил полякам кровь в последнем групповом матче. Шведы сыграют против украинцев по схеме 1-4-4-2. У Александра Исака бесспорная позиция в атаке. Рядом с ним будет играть Маркус Берг. Украинцы, скорее всего, выйдут в расстановке 1-4-4-3. Зубков все еще не может играть, а это значит что на одном из флангов может быть сюрприз.

Предварительные стартовые составы

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниельсон, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Кулушевски, Исак.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

Арбитры

Главным рефери станет 45-летний итальянец Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного арбитра выполнит Давиде Масса, а ответственный за VAR – Массимилиано Иррати.

Мнение букмекеров

Победа Швеции в основное время – 2.47

Ничья – 3.20

Победы Украины в основное время – 3.25

Проход Швеции в 1/4 финала – 1.72

Проход Украины в 1/4 финала – 2.12

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна