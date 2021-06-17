Украина на Евро-2020 победила Северную Македонию

Второй матч подопечных Шевченко на Евро
Сборная Украины провела свой второй поединок на чемпионате Европы. Соперником подопечных Андрея Шевченко была команда Северной Македонии.
Украинцы были фаворитами встречи, как по версии букмекеров, так и по версии экспертов. Подопечные Шевченко сразу завладели преимущество, но никак не могли реализовать его. Однако в середине тайма Ярмоленко замкнул подаче с углового и открыл счет в матче. Спустя несколько минут Яремчук удвоил преимущество украинской команды. В концовке тайма Украина могла забить еще, но не реализовала свои моменты. Северная Македония усилиями Пандева отквитали один мяч, но гол не бил засчитан из-за офсайда, пишет УРА-Информ.
На старте второго тайма македонцы побежали отыгрываться и заработали пенальти. Бущан отбил удар Алиоски, но македонец был первым на добивании – 2:1. Македонцы прижали Украину, но не имели 100 % шансов забить второй гол. После удара со штрафного Малиновского мяч попал в руки игроку Северной Македонии. Сам Руслан подошел исполнить пенальти, но вратарь потянул удар полузащитника сборной Украины.