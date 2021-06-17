Спорт

Украина на Евро-2020 победила Северную Македонию

Второй матч подопечных Шевченко на Евро

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Сборная Украины провела свой второй поединок на чемпионате Европы. Соперником подопечных Андрея Шевченко была команда Северной Македонии.

Украинцы были фаворитами встречи, как по версии букмекеров, так и по версии экспертов. Подопечные Шевченко сразу завладели преимущество, но никак не могли реализовать его. Однако в середине тайма Ярмоленко замкнул подаче с углового и открыл счет в матче. Спустя несколько минут Яремчук удвоил преимущество украинской команды. В концовке тайма Украина могла забить еще, но не реализовала свои моменты. Северная Македония усилиями Пандева отквитали один мяч, но гол не бил засчитан из-за офсайда, пишет УРА-Информ.

На старте второго тайма македонцы побежали отыгрываться и заработали пенальти. Бущан отбил удар Алиоски, но македонец был первым на добивании – 2:1. Македонцы прижали Украину, но не имели 100 % шансов забить второй гол. После удара со штрафного Малиновского мяч попал в руки игроку Северной Македонии. Сам Руслан подошел исполнить пенальти, но вратарь потянул удар полузащитника сборной Украины.

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