Серфингистка умерла во время тренировки перед Олимпиадой: у нее ударила молния

Спортсменке было всего 22 года

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Кэтрин Диас мечтала выступить на Олимпийских играх в Токио. Однако 22-летняя серфингистка из Сальвадора не сможет осуществить свою мечту. Во время тренировки, сразу после входа в воду, в нее ударила молния. К сожалению, врачам не удалось ее спасти, и она скончалась.

В этом году серфинг впервые появится среди олимпийских дисциплин. В мае состоятся Всемирные игры по серфингу ISA, на которых участники смогут побороться за лицензии на Олимпийские игры, пишет УРА-Информ.

Именно к этим соревнованиям готовилась Кэтрин Диас, тренируясь на пляже в Эль-Тунко, к югу от столицы страны Сан-Сальвадора. Однако на пятничной тренировке произошла трагедия. Вскоре после того, как она вошла в воду, его ударила молния. Спасатели быстро попытались спасти ее, но им этого не удалось сделать.

«Сестра, мы всегда будем носить тебя в своих сердцах. Бог решил забрать тебя, и мы уже скучаем по тебе. Мы всегда будем любить тебя», — написал ее брат Бамба в социальных сетях.

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