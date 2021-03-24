Умер американский актер Сигал: что произошло

Актеру было 87 лет

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Умер американский киноактер и музыкант Джордж Сигал. Ему было 87 лет. Его жена Соня сообщила о смерти артиста во вторник.

«Нам очень жаль сообщить, что Джордж Сигал скончался сегодня утром из-за осложнений после операции шунтирования», — говорится в заявлении Сони Сигал для профессиональных журналов Variety и Deadline Hollywood, пишет УРА-Информ.

Она сообщила, что Сигал умер в своем доме в Санта-Роза, штат Калифорния.

Отличаясь личным обаянием и остроумием, Сигал был известен как драматическими, так и комедийными ролями, а его страстью жизни была игра на банджо. В 1981 году он даже выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке со своей группой The Beverly Hills Unlisted Jazz Band.

Сигал родился в Грейт-Нек, штат Нью-Йорк, и начал свою актерскую карьеру на сцене и на телевидении в Нью-Йорке в 1960-х годах. Он стал известен своей главной ролью в комедийном сериале ABC «Голдберги».

Самым большим успехом Сигала в кино стала его роль в фильме 1966 года «Кто боится Вирджинии Вульф?». (реж. Майк Николс) — экранизация знаменитой драмы Эдварда Олби.

Весь актерский состав фильма, в том числе Элизабет Тейлор и Ричард Бертон, сыгравшие главные роли, а также Сигал и Сэнди Денис за роли второго плана, были номинированы на премию Оскар. Однако заветные статуэтки получили только дамы.

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