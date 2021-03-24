В любой пустующей квартире могут собирать бомбы, — дончане о жизни в ОРДЛО

Среди жителей поползли слухи о «вербовке» со стороны СБУ

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Местный «власти» на временно оккупированных территориях Донбасса так запугали жителей слухами о наступлении ВСУ и началом большой войны, что граждане обеспокоены «происками агентуры СБУ в Донбассе». Об этом пишут местные пропагандистские СМИ, передает УРА-Информ.

Они отмечают, что якобы «агенты» СБУ активизировали свою работу на неподконтрольных Украине территориях.

«В любой пустующей квартире (в Донецке их масса) могут оказаться засланные к нам террористы. При нынешней миграции населения до коронавируса в таких квартирах поселиться мог кто угодно. Поскольку люди друг друга не знают и не видят, кто заехал в квартиру, с какими намерениями. Может, он там бомбу собирает или еще что», — напуганы жители Донбасса.

Несмотря на это, жители Донецка заявляют, что не чувствуют безопасности на Донбассе, и даже в России.

«Я не чувствую себя защищенным — у нас идет война, поэтому говорить о какой-то защищенности смешно. Вся эта видимая „тишина“ может рухнуть в любой момент», — считает местный житель.

Также на Донбассе, как пишут местные жители, не наблюдаеться качественной работы правоохранительных органов и силовых структур.

«Участкового видел в последний раз до 2013 года. Я не знаю, где наблюдать, я не вижу и нарушений как таковых, не вижу и работы соответствующих служб», — пишет житель Донецка.

Помимо этого, по словам дончан, местная правоохранительная система не предусматривает помощи жителям ОРДЛО.

«Не ощущаю безопасности. Какая безопасность и кто меня будет тут защищать?.. Если прибьют, никто ничего и не скажет. Мне, например, вечером пройтись, после 20 часов, страшно, а я живу в центре города, в Ворошиловском районе Донецка. Вы походите вечером по улицам… Много людей отыщете? Понятно, что война, комендантский час, но ведь официально у нас как бы „перемирие“. Но люди боятся выходить, потому что не ощущают никакой защищенности. А что касается комендантского часа, так я скажу: по донецким слухам, за определенную плату можно приобрести спецпропуска и вполне себе позволить с таким „документом“ пойти ночью в какое-нибудь заведение, и никто к тебе не придерется», отметила жительница Донбасса.

Также среди жителей поползли слухи о «вербовке» со стороны СБУ.

«Можно констатировать, что число случаев вербовки местного населения в Донбассе в последнее время увеличилось. Об этом обеспокоенно говорят первые лица государства и представители наших силовых структур», — добавляют местные жители.

При этом много жителей ОРДЛО также отмечают, что в Донецке «относительно спокойно».

«Лично я ощущаю относительную безопасность на 70%. То есть я вижу, что на улицах никто не стреляет, а снаряд всегда может прилететь в любую точку Донецка. Я об этом стараюсь не думать», — отметил еще один участник обсуждения.

Ранее сообщалось, что боевики в ОРДО начали активную подготовку к полномасштабным боевым действиям. На данный момент неизвестно к чему они готовятся, к наступлению или возможной атаке со стороны украинской армии.