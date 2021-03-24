Он что, за идиотов нас считает? — Гордон недоволен действиями властей

Журналист считает, что Шмыгаль и Степнов должны уйти в отставку

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Два украинских чиновника виноваты в провале вакцинации от коронавируса в Украине. Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон.

Он считает, что премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минздрава Максим Степанов должны быть уволены со своих постов из-за этой ситуации. Журналист считает, что кабинет министров потерял время при закупке вакцины. Гордон поставил в пример Израиль, где вакцинировалось практически все население и Великобританию, где фиксируется минимально рекордное количество смертей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также Гордона удивляет тот факт, что министр здравоохранения до сих пор не назвал цифру, сколько потрачено денег налогоплательщиков на вакцину из Индии.

«Кто он вообще такой, он что, не понимает, что это наши деньги? У него это важная государственная тайна. Ничего себе! А у меня сразу вопрос: может, откаты там? Я просто киплю от возмущения! Он что, за идиотов нас считает? Почему все молчат, они что, в доле?», — сказал он.

Ранее Гордон прокомментировал митинги на поддержку Стерненко возле Офиса президента.