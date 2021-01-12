Украинка Костюк уступила в полуфинале престижного турнира в Абу-Даби

Кудерметова обыграла вторую украинку кряду

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Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в финал престижного турнира серии WTA в Абу-Даби. На пути в решающий матч турнира украинке противостояла представительница России.

В полуфинальном матче соперницей представительницы Украины была 46-ракетка мира Вероника Кудерметова. Накануне россиянка в непростом поединке переиграла первую ракетку Украины Элину Свитолину в трех сетах.

Об этом пишет УРА-Информ.

В стартовой партии Костюк лидировала со счетом 3:1, но проиграла четыре гейма кряду. Кудерметова не подала на сет и в итоге все закончилось на тай-брейке, где лучше все-таки оказалась россиянка.

По ходу второй партии россиянка все время лидировала с брейком, но при 3:5 Марта взяла подачу соперницы и даже отыгралась с матчбола. Однако уже на своей подаче не сумела взять гейм и в итоге уступила Кудерметовой во втором сете и матче.

Теннисистки провели на корте около 1,5 часа. Отметим, что для 18-летней Костюк — это первый полуфинал турнира WTA в карьере. Благодаря такому выступлению она поднимется в топ-8- мирового рейтинга.

Марта Костюк — Вероника Кудерметова — 6-7(8), 4-6

Ранее мы сообщали, что известного украинского спортсмена отстранили от соревнований.