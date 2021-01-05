Известного украинского спортсмена отстранили от соревнований: что произошло

У Олега Верняева, похоже, очень серьезные проблемы

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В очень неприятную ситуацию попал известный украинский спортсмен, олимпийский чемпион Олег Верняев. Украинского гимнаста отстранили от международных соревнований.

Такое решение было принято Международной федерацией гимнастики. При этом в федерации отказались от дальнейших комментариев из-за того, что все еще продолжается процедура отстранения спортсмена. Он отстранен от участия в соревнованиях минимум с конца декабря.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC.

На данный момент ситуацию никак не прокомментировал ни сам спортсмен, ни Федерация гимнастики Украины.

Стоит отметить, что Верняев Олимпийский чемпион 2016 года. В Рио он выиграл золото в индивидуальных соревнованиях и серебро в многоборье.

В 2019 году Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира, заняв третье место в многоборье. Это была его 12 награда на чемпионатах мира.

В декабре Верняев должен был выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, но неожиданно не попал в состав команды. Тогда тренеры сообщили, что у спортсмена травма.

Ранее была названа дата первого матча «Динамо» в 2021 году.