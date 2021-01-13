Кремль может снять Пушилина с должности главы «ДНР»: что задумала Москва

Похоже, что в «республике» произойдут большие перемены

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Уже в 2021 году в так называемой «ДНР» могут произойти весьма существенные изменения. Российская Федерация задумал весьма серьезные перемены.

Кремль намерен существенно снизитесь финансирование не только «ДНР», но и также «ЛНР». На «республики» теперь будут давать намного меньше денег, чем это было ранее. В тоже время в самой «ДНР» может смениться «власть». Источник сообщает, что должность «главы республики» может потерять Денис Пушилин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Пока Пушилин вещает о грядущем прорыве в 2021-м, Кремль готовит существенные изменения в жизнь республик. Первое, в чем можно даже не сомневаться (и мы об этом писали) – существенное сокращение финансирования ДНР и ЛНР. Второе – выборы в республиках. Похоже, Денису Владимировичу, как он любит выражаться, в обозримом будущем придется паковать чемоданы», — пишет паблик.

Он также добавляет, что Пушилин запомнит местным жителям пустыми обещаниями, которые тот раздавал все время. Среди них – поставка молока в Крым и прямой поезд из «ДНР» в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее мы сообщали о плохом состоянии дорог в «республике».