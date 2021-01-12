Microsoft готовит совершенно новую почту OneOutlook

OneOutlook объединит доступ как к электронной почте, так и к таким приложениям, как Календарь

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Microsoft работает над совершенно новой версией электронной почты Outlook, помеченной как OneOutlook. В ней будет много изменений по сравнению с предыдущей версией.

Microsoft начала работу над новым универсальным приложением OneOutlook, предназначенным для получения и отправки электронной почты. Некоторые люди с учетными записями в службе Azure могут войти в новую электронную почту и посмотреть, как именно будут выглядеть изменения — по крайней мере, те, которые были включены в первоначальную версию программы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

OneOutlook объединит доступ как к электронной почте, так и к таким приложениям, как Календарь. Все это также будет интегрировано с центром действий в Windows 10 и совместным использованием окон. OneOutlook должен быть основан на версии почты для браузера — потребуется Microsoft Edge с Chromium. Этот тип совместимости обеспечивается на всем оборудовании, которое использует Windows 10 версии 20H2 с октября 2020 года.

В настоящее время точно не известно, как будет выглядеть разработка новой почты от Microsoft. Возможно, мы узнаем больше подробностей в ближайшие месяцы.

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