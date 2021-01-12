Технологии

Microsoft готовит совершенно новую почту OneOutlook

OneOutlook объединит доступ как к электронной почте, так и к таким приложениям, как Календарь

Время чтения: 53 Секунд

Microsoft работает над совершенно новой версией электронной почты Outlook, помеченной как OneOutlook. В ней будет много изменений по сравнению с предыдущей версией.

Microsoft начала работу над новым универсальным приложением OneOutlook, предназначенным для получения и отправки электронной почты. Некоторые люди с учетными записями в службе Azure могут войти в новую электронную почту и посмотреть, как именно будут выглядеть изменения — по крайней мере, те, которые были включены в первоначальную версию программы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

OneOutlook объединит доступ как к электронной почте, так и к таким приложениям, как Календарь. Все это также будет интегрировано с центром действий в Windows 10 и совместным использованием окон. OneOutlook должен быть основан на версии почты для браузера — потребуется Microsoft Edge с Chromium. Этот тип совместимости обеспечивается на всем оборудовании, которое использует Windows 10 версии 20H2 с октября 2020 года.

В настоящее время точно не известно, как будет выглядеть разработка новой почты от Microsoft. Возможно, мы узнаем больше подробностей в ближайшие месяцы.

Ранее мы сообщали, что игра, которую ждал весь мир, была удалена PlayStation через неделю после выхода.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Windows 10 обнаружена серьезная ошибка: на что пойдет Microsoft

Очередные проблемы с Windows 10

Автомобіль Tesla самостійно проїхав з Сан-Франциско в Лос-Анджелес (ВІДЕО)

«Класичний» автопілот, доступний в автомобілях американського виробника, вражає великою кількістю рішень

Автомобиль Tesla самостоятельно проехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (ВИДЕО)

«Классический» автопилот, доступный в автомобилях американского производителя, впечатляет множеством решений

Bexhill Trading Auto: аукционные автомобили с гарантией качества

Bexhill Trading Auto – партнер крупнейшего автомобильного аукциона IAAI. С помощью компании можно купить отличную машину по доступной цене.

Google может столкнуться с крупным судебным иском

В настоящее время технологический гигант сталкивается с юридическими проблемами

Игровые автоматы: где лучше всего играть

Игровые автоматы становятся все более и более популярными. Тем более, что в них можно играть, не выходя из дома, во время современной пандемии — это...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap