Кличко на концерте в столичном клубе спел песню про мэра (фото, видео)

Тридцатого сентября состоялся концерт группы Karta Svitu в одном из ночных клубок столицы.

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Здесь же присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко. Он вышел на сцену и вместе с исполнителем группы Иваном Маруничем исполнил песню про мэра.

Этой информацией поделился сам музыкант а также выложил ролик в соцсеть.

«Это случилось»,-дал комментарий Марунич.

Еще летом музыкантом было выложено видео клипа «Однажды я стану мэром» в соцсеть. В ней рассказывалось о том , что если бы он стал мэром то занимался бы благоустройством города так же как и Кличко.

Мэру Киева Владимиру Кличко клип пришелся по душе и он ответил музыканту коротким стихотворением. Этот ответ-стихотворение и стал потом новым куплетом к песни:

«Не нужны тебе ночи без сна, кто-то что-то хочет от тебя. Вряд ли сможешь там хоть чуть-чуть задержаться, лучше музыкой занимайся».

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