Обстрел шахты Засядько: названы вероятные причины

Шахту будет проще закрыть, чем вкладывать миллионы рублей в ее восстановление и модернизацию

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Жители временно оккупированного украинского Донецка указали возможную причину, почему шахта имени Засядько крайне часто подвергается обстрелам. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

Один из блогеров, основываясь на собственные источники, заявил, что члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» провоцируют обстрелы по шахте им. Засядько, что бы в последствии обвинять во всем украинскую сторону.

«Шахта им. Засядько — все плохо. Прошло шесть дней с момента аварии на шахте, и понемногу становится понятно, что произошедший пожар принес более серьезные последствия, чем думалось ранее. Пропавшего 39-летнего Д. Афанасьева пока так и не нашли», — отметил блогер.

Помимо этого, блогер сообщил о состоянии производственного оборудования и процессов на шахте им. Засядько.

«Зато стало понятно точно: конвейерная лента, которая, собственно, и стала причиной пожара, полностью уничтожена. Работники шахты утверждают, что в результате самого пожара, штрек на глубине 1235 полностью засыпан породой и прохода там нет. Необходимые работы ведутся спасателями, с привлечением шахтеров, но… уже через месяц-два, станет вопрос: насколько много придется вложить денег для ее восстановления и будет ли это эффективно?», — добавляет он.

Жители ОРДЛО практически единогласно уверены в том, что шахту проще закрыть, нежели вкладывать миллионы рублей в ее восстановление.

«А сейчас главное — любой ценой дать уголь. Правоохранители по любому какую-то другую причину найдут, то есть новые аварии точно будут…», — пишут дончане.

Ранее сообщалось, что на шахте им. Засядько, что расположена в неподконтрольном Украине Донецке видимые очаги возгорания на аварийном участке уже были потушены. Однако, обрушение горных пород в определенных местах не позволяет оценить реальную картину того, что происходит.