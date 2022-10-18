Чеченцы готовы воевать за свою независимость: к Зеленскому обратились с важной просьбой

Правительство Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), которое действует за пределами своей Родины, призвало президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.

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Об этой информации сообщили в издании «Остров», где сослались на заявление офиицальных представителей ЧРИ, передает «УРА-Информ».

“Правительство ЧРИ обращается к руководству Украины с призывом признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Признание государственной независимости Чеченской Республики Ичкерия руководством Украины станет очередной политической победой. Украина против России. Мы вместе боремся за вашу и нашу свободу», — говорится в обращении.

Абдул Артаханов, читая его от имени властей ЧРИ в изгнании, подчеркнул, что правительство ЧР во главе с Ахметом Закаевым, действующее за рубежом, с уважением относится к преемственности власти. По их словам, представители ЧРИ единогласно приняли решение о о подаче соответствующего заявления в Правительство Украины.

В обращении напоминается, что в 1990-1991 годах чеченский народ мирным путем провозгласил государственную независимость Чеченской Республики.

«На данный момент ЧРИ находится под оккупацией России, где устанавливается жесточайший режим подавления волеизъявления народа», — сказал Артаханов.

Абдулла Артаханов сообщил, что правительство ЧРИ подготовило пакет документов, которые будут переданы в указанные госучреждения. Среди них документы об официальном признании ЧРИ Россией и Грузией, которые были подготовлены в 1990-е годы.

Глава правительства ЧР Ахмед Закаев сказал про себя:

«Мы искренне надеемся, что наше заявление будет удовлетворено и Украина признает независимость Чеченского государства». Потом такие же пакеты документов мы отправим в другие страны, страны, которые признают нашу независимость».

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