Политика

Эрдоган унизил Путина – российские СМИ признались, какой инцидент произошел

Ирина

Журналисты из Российской Федерации сами признались в том, что лидер Турции Реджеп Эрдоган решил по-своему обойтись с президентом России Владимиром Путиным. Более того, росСМИ даже сообщили, что имело место быть реальное унижение.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщили в «РИА Мелитополь», передает «УРА-Информ».

«Эрдоган унизил Путина из-за того, что заставил его ждать встречи официального формата. Кадры демонстрируют, что в комнате, где должна была начаться встреча, первым появился Путин. Пока турецкий глава отсутствовал, российский фюррер перекатывался с ноги на ногу. Он бродил по аудитории, слюнявил палец, а также листал бумаги», – сообщил источник.

Пока неизвестно, отреагировал ли кто-то из властей РФ на такую своеобразную провокацию от главного представителя Турции.

Однако немало украинцев оценило подобный «жест» президента южной страны. Пользователи соцсетей напомнили, что именно Путин еще недавно заставлял всех ждать на встречах, а сейчас же он сам оказался в подобном положении.

Напомним, биография Путина оказалась ложной: журналистка выяснила новую информацию о детстве главы РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Запад поможет Украине закрыть небо: Ермак сообщил, что произошло

В среду, 11 октября, в Брюсселе начались переговоры Контактной группы по обороне Украины — так называемого «Рамштайна». Там ждут решения закрыть небо на Украине.

Ирина

ВСУ готовят новое контрнаступление: источник ОП раскрыл, где будет прорыв на этот раз

Как известно, многие украинцы не хотят терпеть оккупантов на своей земле, и их мнение разделяет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Именно поэтому уже сейчас прорабатывается план контрнаступления по одному из важных направлений фронта.

Ирина

Биография Путина оказалась ложной: журналистка выяснила новую информацию о детстве главы РФ

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих поделилась малоизвестными фактами о родителях кремлевского диктатора Владимира Путина, которые скрыты в биографиях российского лидера. Выяснилось, что немало данных было упущено или засекречено.

Ирина

В РФ сказали, когда применят ядерное оружие: Рябков выступил с официальным заявлением

Как сообщил зампредседателя МИДа России Сергей Рябков, Россия никому не угрожает оружием массового поражения. По его словам, Запад использует «ядерную риторику», чтобы разоблачить Москву. Тем не менее, он же и предупредил, когда Кремль может нажать на кнопку.

Ирина

Разведка Британии выяснила, чего Кремль добивается от Зеленского: инсайдер ОП «слил» данные

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставила секретную информацию в Офис Президента, с которой ознакомился глава Украины Владимир Зеленский. Выяснилось, что в данный момент РФ добивается от украинского лидера только одного действия.

Ирина

Что произойдет, если Путин применит ядерное оружие в Украине: Болтон дал четкий ответ

Президент России Владимир Путин рискует стать мишенью из-за своего потенциального, радикального решения. Подобное предупреждение сделал бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.