Эрдоган унизил Путина – российские СМИ признались, какой инцидент произошел

Журналисты из Российской Федерации сами признались в том, что лидер Турции Реджеп Эрдоган решил по-своему обойтись с президентом России Владимиром Путиным. Более того, росСМИ даже сообщили, что имело место быть реальное унижение.

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Об этой информации сообщили в «РИА Мелитополь», передает «УРА-Информ».

«Эрдоган унизил Путина из-за того, что заставил его ждать встречи официального формата. Кадры демонстрируют, что в комнате, где должна была начаться встреча, первым появился Путин. Пока турецкий глава отсутствовал, российский фюррер перекатывался с ноги на ногу. Он бродил по аудитории, слюнявил палец, а также листал бумаги», – сообщил источник.

Пока неизвестно, отреагировал ли кто-то из властей РФ на такую своеобразную провокацию от главного представителя Турции.

Однако немало украинцев оценило подобный «жест» президента южной страны. Пользователи соцсетей напомнили, что именно Путин еще недавно заставлял всех ждать на встречах, а сейчас же он сам оказался в подобном положении.

Напомним, биография Путина оказалась ложной: журналистка выяснила новую информацию о детстве главы РФ.