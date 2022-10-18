В последние десятилетия проблема охлаждения нашей плаенеты и решения климатического кризиса выходит на первый план — ученые и климатологи регулярно готовят программы по сокращению выбросов парниковых газов и ищут другие пути снижения глобальной температуры Земли.

Время чтения: 1 Мин. , 42 Секунд

Об этой информации сообщили в издании «Футуризм», передает «УРА-Информ».

Сегодня геоинженеры вернулись к антиутопической идее накрыть планету аэрозольным куполом для борьбы с изменением климата, и Белый дом, похоже, заинтересовался этой идеей. Однако ученые не столь оптимистичны.

Идея использования аэрозолей для решения климатических проблем Земли не нова — первый подробный план рассеивания отражающих частиц в океане был представлен президенту США Линдону Джонсону в 1965 году. Около 500 миллионов долларов.

Взгляд из прошлого

Но пятьдесят лет назад такие идеи казались утопическими, использование таких методов больше подходило для фильма «Матрица», чем для реальной жизни. Однако сегодня ученые возродили идею уменьшения количества солнечной радиации, достигающей Земли, в попытке решить климатический кризис. И похоже, что на этот раз проектом заинтересовался и Белый дом.

Известно, что правительство США будет официально координировать проект солнечной геоинженерии в течение следующих пяти лет. Вам понадобится так много времени, чтобы оценить внешний вид Sunshine Reflection. Сейчас можно сказать, что стоимость нового плана по защите климата значительно увеличилась и уже достигла порядка 10 миллиардов долларов.

Из чего будет аэрозоль

Ученые отмечают, что основным кандидатом на попадание в стратосферный аэрозоль является диоксид серы — это вещество имеет довольно неприятный запах и выделяется при извержении вулкана или в дымовой трубе угольной электростанции. Однако ученые все еще ищут альтернативы — использование диоксида серы сулит значительное загрязнение окружающей среды.

Еще одним вариантом охлаждения Земли может стать осветление морских облаков — ученые предлагают добавлять в них морскую соль, которая значительно увеличивает коэффициент отражения облака.

Скептики

Однако не все ученые поддерживают такие методы борьбы с изменением климата. По словам Яноша Пастора, исполнительного директора Carnegie Climate Stewardship Initiative, главная проблема заключается в том, что аэрозольный купол нельзя считать основным средством решения климатических проблем. Он сказал, что сокращение выбросов должно оставаться приоритетом в борьбе с климатическим кризисом, а распыление наночастиц может стать способом смягчения последствий.

Еще один вопрос, который волнует ученых, — это последствия опрыскивания такими веществами, как диоксид серы — ученые пока не могут предугадать все риски. Однако они уверенно отмечают, что при таком графике трудно будет игнорировать кислотные дожди и распространение респираторных заболеваний.

Напомним, порог скорости света был преодолен: ученые сообщили, что они обнаружили.