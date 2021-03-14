Общество Политика

Переговоры в минском и нормандском формате зашли в тупик, — Кравчук

Кравчук также выразил обеспокоенность нежеланием Российской Федерации вести адекватные переговоры

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Российская Федерация сейчас занимается изучением нового мирного плана по Донбассу. Ранее он был предложен Украиной, Францией и Германией. Однако, РФ публично продолжает отрицать существование плана. Переговоры в Нормандском и Минском форматах вновь зашли в тупой угол. Об этом заявил первый президент Украины, а также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Начиная с сентября прошлого года ни один из вопросов не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса – урегулирования ситуации на Донбассе», — подчеркнул Кравчук.

Кравчук также выразил обеспокоенность нежеланием Российской Федерации вести адекватные переговоры на разных уровнях.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта на территориях ОРДЛО можно объяснить реакцией РФ на активизацию позиции Украины в отстаивании своих интересов. 

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