Россияне отреагировали на получение жителями ОРДЛО паспортов РФ

Паспорта РФ, в основном, получает молодежь

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Один из пропагандистских каналов заявил, что уже более 600 тыс. жителей временно оккупированных территорий восточной Украины получили российские паспорта по так называемой «упрощенной» системе. Это произошло меньше, чем за два года. Об этом пишет УРА-Информ.

Ведущая отметила, что еще в январе текущего года количество незаконно получивших гражданство Российской Федерации украинцев, якобы не превышало «и 400 тыс. человек».

Также она добавила, что паспорта РФ, в основном, получает молодежь.

В социальных сетях жители РФ комментируют сюжет таким образом:

«Предали одну родину, предадут и другую»

«Только вас не хватало. предали родину. Предать можете и второе родину. Так же поступали как времена великий отечественной войны. Полицаи!!! Помните?».

При этом, жители ОРДО добавляют:

«Что б не заметно было что население вымирает»;

«Мозг быстрее отделился от головы, чем Донецк от Украины»

Ранее сообщалось, что обострение конфликта на территориях ОРДЛО можно объяснить реакцией РФ на активизацию позиции Украины в отстаивании своих интересов.