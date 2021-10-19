Медики фиксируют случаи сезонного гриппа

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На оккупированных территориях Луганской области сотрудники медицины фиксируют значительный подъем заболеваемости среди местного населения острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявил так называемый «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передает УРА-Информ.

«Начиная с 30-й недели этого года у нас отмечается подъем заболеваемости. Однако ближе к 40-й неделе (мы сейчас на 41-й неделе) у нас отмечен значительный рост заболеваемости, что связано в первую очередь с тем, что в период с 40-й по 20-ю неделю мы фиксируем эпидсезон», — уточнил представитель «ЛНР».

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что медики фиксируют случаи сезонного гриппа, пневмония нового поколения так же остается опасна.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства был установлен лимит по количеству прививок от пневмонии нового поколения – 1,5 млн уколов в неделю.