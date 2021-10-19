В Украине установлен лимит по количеству прививок от COVID

Главной задачей местных властей является увеличения количества центров вакцинации

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На территории украинского государства был установлен лимит по количеству прививок от пневмонии нового поколения – 1,5 млн уколов в неделю. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу украинского Минздрава.

Стоит отметить, что соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко. В Украине, как подчеркнули в ведомстве, был установлен рекорд по количеству поставленных прививок за сутки – 193 тысячи.

Также Ляшко отметил, что все поставленные цели вполне реальны. Также Ляшко заявил, что пять областей Украины – Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская стали лидерами на территории Украины по вакцинации первой дозой от пневмонии нового поколения после вхождения в «красную» зону карантина.

В данный момент главной задачей местного управления является увеличить число центров вакцинации в регионах.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях оккупированного Донбасса для раненых членов НВФ «ДНР» нету места. Это происходит из-за большого количества заболевших пневмонией нового поколения.